宋朝不管是經濟還是科學的發展都十分先進，周邊許多國家都紛紛派史者前來學習，日本就是其中之一。但除了學習文化之外，日本竟然還十分熱衷「肉體上的交流」，當時有數名日本女子湧入國內，主動獻身宋朝男子，直到自己懷孕為止，還得到日本政府的默許，其背後的目的竟是想要進行「人種改良」計畫。

據《今日頭條》報導，宋人筆記《清波雜誌》記載，「倭國（日本）一舟飄泊在（宋）境上，一行凡三、二十人。（日本）婦女悉被發，遇中州（中國）人至，擇端麗者以薦寢，名『度種』」。意思是說，日本有一艘船停留在宋朝的海岸邊，大約有30名婦女下船後主動獻身相貌俊美的宋朝男子，目的是為了改良人種。

當時有數名日本女子湧入中原，主動獻身宋朝男子。(示意圖／達志影像)

傳說是古代日本男人因為近親結婚的關係，身材十分矮小，平均約在150公分左右，再加上宋朝當時文化水準高，和西方國家的貿易發展也很順利，讓日本印象深刻，所以才會鼓勵女子來華「借種」。

除了日本人之外，北方的回鶻人，也是我們現在所熟知的維吾爾族，在當時也因為景仰宋朝文化，命未嫁的年輕女子要先與宋朝漢人「配種」，生完孩子之後才能跟自己族人結婚。且媒人安排親事的時候，父母還會特別以此為榮，而且和越多漢人生過孩子越好。