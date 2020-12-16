俗話說紅顏禍水，她們的存在足以讓一個王朝覆滅，最知名的莫過於周幽王為博褒姒一笑，不惜烽火戲諸侯，再之後，北齊後主高緯因為寵妃馮小憐的一句話在戰場上逃之夭夭，害30萬大軍群龍無首，最終兵敗如山倒，付出慘痛代價。

馮小憐原本是皇后身邊的侍女，皇后失寵後為了取悅高緯，便將馮小憐進獻給高緯博取信任，很快的高緯就沉迷在馮小憐的溫柔鄉中，同時封她為淑妃，無論是上朝或是圍獵，就連作戰也都帶著她，恨不得將她寵上天。

當時北齊的軍事實力一直凌駕北周之上，高緯親自率領30萬大軍對抗，並帶著馮小憐前往觀戰，只是沒想到北齊軍東邊的部隊在周軍的猛攻下稍稍有所後退，馮小憐竟嚇得花容失色，驚聲疾呼「軍敗矣！」

這句話猶如一道「聖旨」，讓高緯拉著馮小憐就要退出戰場。即便開府儀同三司奚長把高緯拽住，告訴他「皇上，您可不能走，這樣對部隊士氣打擊太大了！」但高緯不予理會，轉頭帶著馮小憐逃之夭夭。

果不其然，高緯這一逃害得30萬北齊軍隊群龍無首，軍心潰散，北周趁勢追擊，打贏了一場漂亮的勝戰，只是沒想到因為馮小憐的一句話，讓無數北齊將士賠上性命，更讓國家一步步走向滅亡。