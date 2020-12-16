這隻狗狗真的太聰明了！緬甸一隻寵物犬走失，焦急的飼主四處張貼尋狗啟事，一名網友日前路過電線桿時看見了海報，沒想到他一低頭，就發現海報上的狗狗正乖坐在一旁，急忙打電話通知飼主，終於讓聰明的狗狗順利回家。

飼主一家順利找回愛犬，全都激動地落下眼淚。(影片來源/Facebook/Myat Mon Mon Maung)

根據外媒報導，這名緬甸網友邁阿特（Myat Mon Mon Maung）日前經過一根電線桿，看到上方貼了一張尋狗啟事，原本還不太在意，沒想到一低頭就發現一隻狗坐在旁邊，而且長得和海報上的狗狗非常神似，邁阿特急忙打電話通知飼主，但或許是他情緒太激動、動作太大，狗狗被嚇得躲到附近的籬笆後面。

所幸飼主很快就到達現場，激動地大喊著狗狗的名字「KIKI」，狗狗聽到心愛主人的聲音後立刻衝上前、撲進他的懷中，一家人終於和愛犬團聚，從邁阿特分享的影片中可以看到，飼主媽媽和兒子都落下了欣喜的眼淚。

據悉，KIKI在某天晚上被煙火的聲音嚇到而跑掉走失，飼主發現狗狗不見後非常著急、緊張，除四處張貼尋狗啟事外，一家人甚至還去找算命師占卜，想了解KIKI的命運。

網友們看見感人的團圓畫面都覺得很暖心，紛紛留言：「狗狗和主人都很開心，謝謝你的幫忙，好人會有好報的」、「看影片以後，笑著笑著就哭了」、「牠可能知道海報上的照片就是牠自己！」。