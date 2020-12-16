自古以來烏鴉被視為死亡及厄運的凶兆，不少恐怖片也經常可見「大批烏鴉在空中盤旋啼叫」等橋段，用來暗喻不好的事情即將發生。加拿大安大略省（Ontario）日前就出現一幕罕見奇景，成千上萬隻烏鴉讓當地壟罩一片黑暗達14小時之久，不少民眾憂心這是「末日」示警而議論紛紛。

根據《每日星報》報導，有網友在國外知名論壇「Reddit」上傳一段駭人畫面，只見灰濛濛的天空有成千上萬隻烏鴉在空中盤旋，並不斷發出淒慘的啼叫聲，讓現場氣氛更添詭譎。根據原PO表示，這群烏鴉聚集在公寓上方至少盤旋了14小時。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，眾人一面倒認為這是凶兆的預警，紛紛留言直呼「歡迎來到世界末日」、「怕爆！這不就是世界末日的徵兆嗎」、「我總覺得烏鴉能感應到人類不知道的東西，看牠們這樣飛來飛去更讓人恐懼」。

不過也有專家表示，烏鴉集體盤旋的情況過去也曾發生，因為牠們是一種社會化的鳥類，喜歡群聚，並以家庭為單位集結成規模龐大的群體，最多可達幾萬隻。牠們白天在樹林、池塘邊覓食飲水，到了下午傍晚時分，受到城市熱島效應的影響，市內溫度比郊區高，牠們會集結飛往市區取暖，一旦烏鴉群太過龐大，就會造成「遮天蔽日」的驚悚場面。