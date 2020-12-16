加拿大一名7歲女童羅莉（Little Rory van Ulft）日前參加全美青少年舉重比賽，竟拿下11歲以下與13歲以下青少年舉重30公斤級優勝，成為有史以來最年輕的冠軍，而她的硬舉紀錄更是高達80公斤，羅莉驚人的神力讓她的父親相當驕傲，直言自己女兒是「世界最強壯的女孩」。

羅莉目前的最佳成績分別為：抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉61公斤以及硬舉80公斤。(影片來源/YouTube/Fitwork Nation)

綜合外媒報導，羅莉從5歲開始接觸舉重，並成為一名體操運動員，每周都要進行9小時的體操訓練和4小時的舉重訓練，父親卡文（Cavan）透露，自己非常在乎羅莉的安全與健康，因此平時都會由專業的教練進行訓練，還有固定的家庭醫師及運動醫學兒科醫師會照顧她的身體健康。

如今羅莉身高只有121公分，可是她的強壯力量卻不容小覷，目前她的最佳紀錄分別為：抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉61公斤以及硬舉80公斤；日前她參加了美國青少年舉重比賽11歲以下與13歲以下青少年舉重30公斤級也成功拿下優勝，成為有史以來最年輕的冠軍，這些優異的成績讓卡文相當自豪，直言：「羅莉不僅是世界上最強壯的7歲女孩，更是有史以來最強壯的」。

羅莉雖然在舉重方面成績非常出色，但她在體操比賽中也曾拿過多次獎牌，她自己坦承最喜歡的還是體操，因為不需要舉起任何東西，不過她還是相當享受逐漸「變強」的過程，而羅莉的父母也透露，女兒的年紀尚小，目前並未考慮奧運參賽的事情。