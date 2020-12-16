二戰時日軍以兇猛剽悍著稱，除了深受武士道精神影響，也跟他們在軍隊中濫用興奮劑有很大關係，據說吃了這「神藥」不但能提升戰鬥力，減少外界對於肉體疼痛的刺激，即便兩天兩夜不睡覺，也能精神百倍身心亢奮。

根據《每日頭條》報導，日軍在二戰期間就是依靠甲基苯丙胺保持非比尋常的戰鬥力，士兵們服用後不知疲倦，可以兩天不睡覺急行軍，接著再投入戰鬥，甚至呈現瘋狂的精神狀態。

最早食用這類毒品的便是被勒令充當「人體炸彈」的「神風特攻隊」，這能使他們在極度亢奮和瘋狂狀態下忘記死亡的恐懼，並且「光榮」的完成使命，而他們絲毫不懼怕死亡的拚命模樣，就連美軍士兵看了也畏懼三分。

不過隨著戰爭失敗，這種「神藥」大量流入民間，諷刺的是，日本政府為了加快戰後重建工作，讓大家都能超量工作，欺騙人民這只是興奮劑，目的是讓民眾吃了後加速工作的進程，漸漸的吸毒成了日本國內最嚴重的社會問題，即便1951年日本當局明令禁止，但毒品濫用的現象仍未能立刻消除，直到1954年才慢慢減少。

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