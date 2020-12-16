阿茲特克（Aztec）是存在於14到16世紀的古墨西哥文明，墨西哥考古團隊自2015年開始在當時首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlan）的遺址，也就是如今的墨西哥城進行挖掘工作，發現了數量驚人的「大型骷髏塔」，而近日又再度挖出119具頭骨，死者身分包含女人和幼童，考古團隊推測可能是活人獻祭的犧牲者。

綜合外媒報導，這座大型骷髏塔最初在2017年被發現，當時已經找到超過650具和石灰岩融為一體的骷髏，以及數千塊的人骨碎片。本月11日，墨西哥考古團隊宣布，他們發現了塔的正面與東側，再挖出共計119具頭骨，其中包含男女老幼，頭骨的數量累計至今已經近800具。

考古學家曾認為骷髏塔中都是年輕男戰士的頭骨，但這次的考古成果卻推翻了這種猜測。(圖/路透社)

考古學家已經證實這座骷髏塔於1486至1502年間、分為3個階段建造，當初預期可能都會是年輕男戰士的頭骨，沒想到卻在考古成果中發現還有女性和幼童，因此推測他們可能都是阿茲特克習俗「活人獻祭」中的犧牲者，考古學家巴拉蕾（Barrera Rodriguez）表示：「我們雖然沒辦法確定其中有多少人是戰士，但也許有些人是被俘虜來祭祀獻天」。

曾有說法指出阿茲特克人為了獻祭，在4天內殺了8萬400名俘虜，但多數學者認為數字過於誇大，因此不被採信。(圖/路透社)

中美洲多數文化都有斬首俘虜戰士及人祭的傳統，西班牙殖民者埃爾南·科爾特斯（Hernán Cortés）1521年攻下阿茲特克時，看到這座巨大的骷髏塔也感到震驚不已；曾有一種說法指出阿茲特克人為了獻祭，在4天內殺死了8萬400名俘虜，不過多數學者都認為這種說法過於誇大，因此不被採信。