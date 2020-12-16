東歐內陸國家摩爾多瓦（Moldova）一名21歲學霸女網紅安娜，日前在家持刀對40歲母親普拉絲科雅痛下殺手，甚至在母親尚有意識之下，挖出她的心臟、肺臟和腸子，手段兇殘讓人髮指。

根據英國《太陽報》報導，就讀醫學系的安娜（Anna Leikovic）樂於將自己塑造成巨乳網美，在Instagram吸引上萬名粉絲追蹤，家境不錯的她，父親經營家禽養殖場兼地主，還曾競選當地政府要職，母親則在德國工作，確保女兒生活無虞。

不過當普拉絲科雅（Praskovya Leikovic）發現安娜吸毒，想將其移交毒品勒戒所時，安娜竟然持刀對她一陣猛刺，還在母親有意識的情況下，剖開她的胸腔活摘心臟，接著又取出肺臟和腸子等臟器，手段十分兇殘。

警方獲報抵達現場時，普拉絲科雅已當場死亡，安娜也隨之被逮，隔天開庭時她不僅眼神渙散，行為舉止也相當詭異，甚至直接躺在椅子上百無聊賴的摳指甲，還不時比YA。最後記者在她離席時，詢問為何對母親痛下殺手，她只笑著回了一句「再見」。

安娜的叔叔心痛表示，「普拉絲科雅很愛女兒，總是盡可能花時間多陪她，我不敢相信安娜竟然是主嫌」。目前檢警正進一步調查安娜殺害母親的主因，以釐清謀殺動機。

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