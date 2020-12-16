每隻貓咪的個性與眾不同，日本一隻曼赤肯橘貓「ぷてぃこ」從小就有一項怪癖，每當飼主在流理台開始洗碗時，牠就會湊上前「監工」，讓外界不禁好奇，洗碗這件事在牠眼裡究竟有何魔力，能讓牠百看不膩。

出生於2019年11月27日的ぷてぃこ，跟尋常幼貓一樣活潑好動，不過自從牠小時候意外撞見飼主洗碗後，被洗碗精搓出來的白色泡泡瞬間吸引住目光，讓好奇心爆棚的牠一秒沉靜下來，瞬間變成溫順乖巧的貓咪，安靜的在一旁認真監督。

ぷてぃこ這一反差舉止也讓飼主大感意外，樂得拍下今年5月、7月、9月和12月的「監工照」，意外記錄了ぷてぃこ的超萌成長史，畫面中可見ぷてぃこ的體型隨著時間逐漸豐腴起來，尤其是牠認真監工的表情，讓一票貓奴打趣笑說「讓本喵看看乾淨了沒」、「泡泡這麼多有沒有沖乾淨啊？」、「別想偷懶」。

飼主也爆料，ぷてぃこ不只對洗碗有興趣，舉凡有水的場域，都能夠看見牠穿梭其中，包括浴缸內的熱水、運轉中的洗衣機都是牠每天的觀察重點。