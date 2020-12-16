大貓熊寶寶「圓寶」已經170天大了！預計明年元旦就會正式和大家見面，隨著時間越來越近，保育員最近也加緊腳步，安排讓圓寶進行「亮相訓練」，抱牠到室內活動場地熟悉環境，不過圓寶天生自帶「導航系統」，常常沒出去多久，就飛奔回育嬰房，讓保育員實在哭笑不得。

為了亮相做準備，保育員開始帶圓寶到室內活動場地訓練。(圖/臺北市立動物園提供)

為了即將到來的「亮相」，保育員開始把圓寶抱到室內活動場地裡熟悉環境，不過圓寶似乎天生自帶「導航系統」，對於方向感非常敏銳，每次剛被放到地上，牠就會直直往門口前進，想要回到育嬰房、待在媽媽身邊。

圓寶每次在訓練時都會開啟「圓寶導航」，飛奔回媽媽身邊。(圖/臺北市立動物園提供)

保育員為了鼓勵圓寶多在活動場地探索，特地把牠抱到離門口最遠的角落，還用水管沖地，甚至嘗試把牠帶到水池邊，不過「圓寶導航」屢試不爽，每次都可以順利走向門口，看到水還會抬起小腳腳賣力「渡河」，保育員的苦心全都化為烏有。

保育員為了讓圓寶乖乖訓練，想出了很多辦法，但最後都是白做工，讓他們哭笑不得。(圖/臺北市立動物園提供)

但保育員也絕不輕言放棄，每次都會讓圓寶到不同的活動設施上進行特訓，像是獨木橋、鞦韆和矮木架等，讓圓寶靠自己的力量爬下來，保育員也會在旁邊守護，確保牠可以「安全落地」。保育員透露，圓寶的姐姐「圓仔」非常大膽，離地面還有一段距離就會放手，讓自己溜回地面；而圓寶則走保守路線，還沒踩穩絕不放手，動作非常小心翼翼。

圓寶訓練完都會回到媽媽身邊撒嬌、充電。(圖/臺北市立動物園提供)

特訓結束後，圓寶的電力通常都消耗的差不多了，但這時牠的導航也絕不會出差錯，拖著緩慢的步伐，回到媽媽的身邊撒嬌充電，模樣相當可愛。