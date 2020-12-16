雖然不少人都嚮往著在大自然中隱居的生活，但如果真的住在一棟沒有任何鄰居，只有草地和海鸚作伴的木屋中，你可以忍受嗎？冰島埃德利札島上有一棟號稱「世界最寂寞」的小木屋，因為它離群居所的模樣，最近在外國論壇中掀起一陣熱議。

根據外媒報導，冰島南方的韋斯特曼納群島（Vestmannaeyjar archipelago）中，一座名為埃德利扎（Elliðaey）的荒島上建有一棟小木屋，因為四周沒有任何鄰居，所以有著「世界上最寂寞小屋」的稱號。

雖然這棟木屋已經在這裡超過百年的時間，但最近卻因為嚴峻的新冠肺炎疫情，再度引起網友們關注，有些人笑稱這裡是「夢想中的住宅」，而且絕對可以遵守防疫距離；但也有人不買單，認為這裡沒水沒電，生活會非常不方便。

而在過去，這座小島和木屋就曾有過各式各樣的傳聞，其中包含這棟木屋是由一名瘋狂的億萬富翁所建造，若某天喪屍病毒爆發，他就可以來到這裡與世隔絕；還有人說這裡屬於某個狂熱的宗教隱士所擁有；甚至猜測是冰島歌手碧玉（Björk）的不動產，目前正在和政府協商要買下整座島。

但事實上，埃德利札島上的這棟木屋是由埃德利札狩獵協會（Elliðaey Hunting Association）在1950年代時建造，提供給來到這裡獵捕海鸚的獵人一個休息的空間，雖然島上確實沒有電、自來水和暖氣等設備，不過有建造雨水收集系統，讓獵人能夠洗個三溫暖，當然還有廣闊又壯麗的美景可以欣賞。