美國非政府組織「保護國際基金會」學者日前帶領團隊，前進南美洲玻利維亞安地斯山脈，展開為期14天的探險，期間不只發現20種新物種，包括數10年來未發現的動植物，其中還有滅絕20年的「魔眼蛙」，之後更靠腐爛水果引誘出消失快1個世紀的蝴蝶。

Conservation International & Gobierno Autónomo Municipal de La Paz explored Bolivia’s Zongo Valley, where the devil... 由 Conservation International 發佈於 2020年12月14日 星期一

根據《CNN》報導，「保護國際基金會(Conservation International)」的學者拉爾森(Trond Larsen)，2017年3月率領團隊進行14天的探險，進入松戈（Zongo）山谷時，發現當地生態資源非常豐富，提到「你可以聽到各個種類的昆蟲、青蛙和鳥類在呼喚，還有瀑布的水流聲音，四周覆蓋著厚重的苔癬、蘭花及蕨類植物」。

期間發現4種已滅絕的物種，包括「魔眼蛙(Devil-eyed frog)」，蛙身呈現偏黑色，擁有深紅色的眼睛，20年前曾被發現，直到牠們的棲息地被蓋水力發電大壩後，魔眼蛙因此消失，經過多次搜尋都找不到，研究員起初以為牠們已經絕種了，沒想到如今再次現身。

Can you believe this satyr butterfly hasn’t been seen in Bolivia for ALMOST A CENTURY? Conservation International &... 由 Conservation International 發佈於 2020年12月14日 星期一

拉爾森表示「鑑於其他遠征都失敗了，我們不認為能找到牠(魔眼蛙)，但當我們發現時，不僅難以置信，而且情緒非常激動。我們沒想到會發現這麼多新物種，而且還有原以為已滅絕的物種」。不僅如此，團隊靠腐爛果類引誘，在灌木叢中找到一種名為satyr butterfly的蝴蝶，牠最後一次出現是98年前，可說是非常驚人的發現。