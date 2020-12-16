三國蜀漢丞相諸葛亮是歷史上著名的軍事家，讓劉備甘願三顧茅廬也要請他出山。除了過人的智慧，據說諸葛亮的外貌也十分出眾，《三國志》就描述他「身長八尺，容貌甚偉，面如冠玉」，儼然就是古代男神。但這樣條件極佳的才子，究竟為什麼會娶面貌奇醜的黃月英為妻呢？

根據《今日頭條》報導，黃月英是東漢荊州名士黃承彥的女兒，母親蔡氏也是荊州名族，家世相當顯赫。相傳她其貌不揚，被民間俗稱「黃阿醜」，但博學多才且賢慧。父親黃承彥聽聞諸葛亮正在尋找結婚對象，便主動上前介紹「我有一位相貌醜陋的女兒，生得黃頭髮、黑皮膚，但是才能和你相配。」沒想到諸葛亮一聽立刻答應這門婚事。

而諸葛亮可以這麼爽快答應的原因，除了欣賞黃月英的才華之外，她娘家豐富資源也是重要關鍵，黃承彥不僅是名士，人脈也很廣，對恢復漢室皇朝的目標有極大幫助。事實上，黃月英的聰明才智也確實沒有讓諸葛亮失望，新婚時，黃月英送給他一把羽毛扇，表示「之前看你和我父親聊天時，發現你暢談國事總是眉飛色舞，但一講到曹操就會眉頭緊鎖，滿臉憂愁。所以送你羽扇遮面。」

諸葛亮馬上明白黃月英是提醒他要掩飾情緒，不可以感情用事，馬上對她多了3分敬意，從此羽扇不離身。還曾因為黃月英發明幫忙做家事的木馬，想出「木牛流馬」，替蜀國十萬大軍運輸重要的糧食，立下戰功。且黃月英在持家理財、相夫教子方面也表現得十分出色，讓諸葛亮毫無後顧之憂，可以專心為國效勞。

但也有另一說法，表示黃月英是為了瞞過世人才假扮成醜女，但其實是天下間數一數二的大美人。而她父親提親時說的話，則是她對諸葛亮的考驗，判斷他到底值不值得託付終生。