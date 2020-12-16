哥倫比亞一名21歲女子，今年6月上傳斬首貓頭鷹的影片，當時引發網友撻伐，甚至還被叫做「貓頭鷹殺手」，豈料事隔半年後，她在自家門前被人開槍射殺，儘管緊急送往醫院救治，但到院時已沒了生命跡象，消息曝光後，不少人直呼「現世報」。

¡Indignante! Joven decapitó dos lechuzas y las exhibió sonrientemente en su cuenta de Facebook Una joven del municipio... 由 Norteseguro 發佈於 2020年6月24日 星期三

根據《每日郵報》報導，21歲阿爾達娜(Mileydis Aldana)在半年前，斬首一隻活生生的倉鴞 (Barn owl)，甚至還拍下過程並上傳網路引眾怒，當時被封為「貓頭鷹殺手」，只見她一下拿著貓頭鷹的頭，一下又展開屍體的翅膀合影，期間露出開心的笑容。

當地人氣得通報當地環境機構，阿爾達娜也因此被警方問訊，並接受虐待動物的相關調查，豈料在本月13日下午5點左右，2名機車騎士出現在她的附近，並對阿爾達娜連開6槍，隨後便加速逃走，親友發現後隨即將她送往醫院，但在到院前已沒了呼吸心跳。

由於阿爾達娜殘殺貓頭鷹的行為引發眾人不滿，因此在幾周以前，她就曾收到網友寄的死亡威脅訊息，但目前當局尚未透露騎士的殺人動機，而不少人認為，阿爾達娜的死是現世報，甚至還有人表示，「是那一隻（死去的）貓頭鷹回來找她的」。