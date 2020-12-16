「路見不平，拔刀相助」本來是一樁好事，但如果遇到天兵幫倒忙可就麻煩了！國外近日瘋傳一段2名女子當街互毆的影片，旁邊一群狗狗本來想幫忙勸架，卻意外將其中一名女子的褲子拉下來，讓渾圓的屁股蛋一覽無遺，瞬間變成鬧劇收場。
根據英媒《每日郵報》報導，近日一段影片在網路引發瘋傳，可以看到2名女子在街頭起爭執，先是怒目對峙，接著開始你一拳我一拳互打，中間一名男童幾次都想上前勸架，卻被2人推到一邊。沒多久2女爆發激烈肢體衝突，甚至抓著對方頭髮扭打成一團，影片中還可以聽到路人在一旁興奮叫囂。
此時，不知哪裡冒出來2、3隻狗狗，本來只是在旁邊好奇圍觀，看到2女開打竟衝上前狂吠，就像是要勸架一樣，其中一隻狗狗更為了拉住其中一名女子，咬住她的褲頭，沒想到就這樣硬生生將她的褲子扯下來，瞬間露出光溜溜的屁股蛋。
據了解，事發地點似乎是位於中美洲北部的薩爾瓦多，但不知道確切拍攝時間和日期，也不知道是何事讓畫面中的女子發生衝突。
文章來源：Daily mail
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