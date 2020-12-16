狗擁有6至7歲人類小孩的智商，儘管牠們聽不懂人話，但能夠判斷主人的情緒。美國一名動物收養協調員，經常幫助流浪狗尋找新家。日前他在社群分享一段影片，只見一隻中年老狗在收容所待了好幾個月，讓牠感到非常憂鬱，直到被領養後，牠開心到在鐵籠中抬腳跳舞，讓人看得相當不捨。

福斯特(Joe Foste)是一名動物收養協調員，主要幫助流浪動物找到新主人，因此經常在抖音、IG等社群網站上，分享浪浪的故事，也吸引許多網友關注，期間有一隻7歲1個月大的流浪狗趴趴(Papa)，是西高地白㹴(white terrier)與美國比特鬥牛犬 (American Pit Bull Terrier)混種狗。

趴趴在收容所已待了好幾個月，可能因牠的年紀不小了，因此較難找到新飼主，看著其他狗狗都跟著新主人回家，反觀自己卻沒有人想領養，也讓牠感到相當難過，日前一名男子克里斯(Chris Kolasinski)來到收容所，看到趴趴後非常喜歡，因此決定領養牠，這也讓收容所的員工非常開心。

當天克里斯帶著文件要帶趴趴回家時，牠似乎也知道自己有了新主人，克里斯走到鐵籠前時，趴趴竟開心的狂跺腳，彷彿在跳麥可傑克森的「月球漫步」，期間還發出高昂的吠叫聲，如今趴趴回到新家後，經常在克里斯的身邊討抱抱，過著全新的生活，整天搖著尾巴亂跑，重新被愛讓牠非常開心。