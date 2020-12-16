明武宗朱厚照是明朝最奇葩的一位皇帝，整天荒廢朝政，只想縱情玩樂，和嚴厲殘酷的祖先朱元璋完全不同調性，而他最讓後人津津樂道的就是他為自己打造的極樂宮殿「豹房」！

明朝時期豢養動物十分興盛，京城內建有虎城、象房、豹房、鵓鴿房、鹿場、鷹房等多處飼養動物的場所。明武宗受不了宮中枯燥的生活，在宦官的引誘下，命人在西苑打造一座新的宮殿，並在裡面設有密室。所有動物之中，明武宗最喜歡豹，認為牠們的形象最兇殘，於是將密室命名為「豹房」。

一開始明武宗只有休憩享樂的時後才會來到豹房，後來幾乎時時刻刻都待在此處，不願離去。據清人毛奇齡在《明武宗外紀》記載，豹房每日花費驚人，需要經常添購虎、豹、熊、獅等猛獸，還要持續進獻美女，供明武宗淫樂用。

但在猛獸面前縱慾似乎還無法滿足變態的明武宗，他開始侵犯民間婦女以及面貌姣好的美男，豹房內的密室住著大量搶來、宣召或其他人貢獻的美女和俊男，等著被明武宗寵幸。之後甚至連有夫之婦也不放過，只要看上就要佔有，像是一名叫馬昂的延綏總兵，不但結婚的妹妹遭到明武宗蹂躪，連自己的美妾也要雙手奉上。

雖然明武宗任情恣性，荒淫無度，也因寵信宦官，施政荒誕不經，朝廷亂象四起。但他為人剛毅果斷，在位期間平定不少叛亂，還在應州之役中擊敗達延汗，讓蒙古人多年不敢深入。思想開放的他也積極學習他國文化，促進中外交流，做出不少貢獻，是一位功過參半的皇帝，最後在出巡時因好玩模仿漁夫，不小心失足落水，不幸染病駕崩於豹房，得年29歲。