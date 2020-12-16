亞馬遜河流域擁有全球最大熱帶雨林，幾乎占了全世界雨林面積的一半，被譽為「地球之肺」，豐富的生物多樣性也讓這裡具有相當重要的生態意義。日前巴西支流沿岸的一處保護區傳來好消息，有專家發現上萬隻南美巨河龜同時孵化，造成大量幼龜從岸上爬入河中的「烏龜海嘯」奇景，場面相當壯觀。

阿布法理生物保護區的沙灘近日同時9萬隻南美巨河幼龜。(影片來源/FB/Hawaii News Now /如遭刪除請見諒)

根據《Hawaii News Now》報導，野生動物保護學會（WCS）14日釋出一段影片，可以看到上萬隻南美巨河幼龜集體孵化，並努力的從沙灘爬向大海。學會指出，發生地點是在阿布法理生物保護區（Abufari Biological Reserve），牠們的動保人士長期在此處駐點，觀察巨河龜的生態，才有幸目睹這壯觀的「烏龜海嘯」。

淡水龜專家費拉拉（Camila Ferrara）表示，南美巨河龜這批「嬰兒潮」十分驚人，第1天孵化的數量就高達7萬1千隻，第2天則有2萬1千隻，共計有9萬2千隻河龜寶寶。費拉拉也強調，大量河龜集體爬向河邊能降低天敵捕食的機率。

據了解，南美巨河龜是拉丁美洲最大的淡水龜，最大背甲長可超過1公尺，體重可達90公斤，因為在覓食的時候能協助散播植物種子，在生態系中扮演重要的一環，但由於人類的過度捕捉和環境破壞，其數量急劇下降。