在極地進行移動時，經常會派出雪橇犬，不僅能夠載人，還可以託運貨物，面對寒冷的極地氣候，牠們的毛也特別的多又蓬鬆。國外有一名網友，日前分享一段超萌影片，只見雪地上出現兩顆「饅頭」，不斷在雪地裡翻滾，仔細一看才發現，原來牠們是雪橇犬寶寶。

網友@memezzer將影片上傳reddit論壇，之後又被分享至推特，累積257萬人觀看，只見雪地裡出現2隻阿拉斯加雪橇犬 (Alaskan Malamute)寶寶，其中一隻靜悄悄的趴在雪地上，另一隻則從後方追了過去，先是與同伴打過招呼後，便自己往前狂奔，宛如一團毛球一樣。

不少人直呼可愛，「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動！好像娃娃啊」、「根本是兩顆棉花糖」、「好想抱緊處理」。而阿拉斯加雪橇犬又稱阿拉斯加馬拉穆，是最古老的雪橇犬之一，四肢強而有力，培育牠們的主要用途為拉雪橇，有時會被誤認為西伯利亞雪橇犬，儘管兩者外觀相似，但大小與特性並不完全相同。

阿拉斯加雪橇犬為了適應寒冷環境，因此擁有兩層毛，上層毛粗糙但不會超過1英寸，但下層毛可厚達2英寸，且油亮柔軟，當牠們注意力集中時，會將兩耳豎起來，比西伯利亞雪橇犬更大更重，眼睛為杏仁狀，身體毛色通常有灰白相間、黑白相間、紅白相間和純白色。