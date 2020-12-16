台北西門町的街頭，日前出現一名蘿莉塔風格的短髮正妹，坐在路邊徵男友，表示「不想耶誕節和跨年一個人過」，還開出5大條件，引起網友暴動，讓該正妹的Line好友在短時間內就達到5000人上限。但似乎沒有找到滿意對象，該正妹昨（15）日又悄悄在PTT現身徵友，文章吸引不少人前往朝聖。

該名正妹昨日在PTT的交友板「All Together」PO文，表示對另一半的條件是，「身高172以上，BMI正常、不要過胖，帥一點好、至少不要醜，不需要有錢、不需高學歷，肯一起努力就好，不要渣男、愛愛還搞偷拍，有結婚意願」。

也透露自己今年23歲，平常以批發公仔維生，有養4隻布偶貓。在感情中「非常珍惜另一半，真性情女漢子，不會嬌滴滴，內心小女人，可接受大男人，會保護我佳，你是我的全世界，但我依然會給你一些私人空間，彼此都會需要的」，也誠實交代自己「吃安眠藥容易健忘，輕生未遂過4次，目前是衛生所關切對象。」

最後也附上照片承認自己最近有上新聞，表示本來覺得不適合在PTT發文就上街舉牌，沒想到竟意外引起關注。但上新聞後一堆人渣加她，還有人傳不雅照片，讓她超傻眼，最後也強調，訊息不愛回、常稿失蹤跟沒有結婚意願的千萬不要來找她。該文曝光後瞬間成為熱門文章，不少網友紛紛朝聖留言「這不是新聞上的那個嗎……」、「朝聖推，祝徵友成功」、「朝聖幫推」。

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