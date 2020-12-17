台灣最近氣溫不斷降低，路上的人們紛紛穿上厚外套防寒，不過這點低溫不足為奇，在俄羅斯有一處村莊號稱是「世界上最寒冷村莊」，當地規定氣溫達到零下52度部分學童即可停課，但8日卻戲劇性地出現了零下51度，小學生們只好戴上面罩、穿著羽絨大衣等防寒物品，照常步行出門，冷到臉上都結了霜。

當地的小學生在-51度的低溫下，因為未達停課標準，仍必須照常出門上課。(影片來源/YouTube/The Siberian Times)

根據《西伯利亞時報》報導，俄羅斯西伯利亞的奧伊米亞康（oymyakon）當地人口大約500人左右，僅有一間小學，上課時間是上午9點到下午5點，由於當地12月的日照時間只有短短1小時，到2點15分就日落，因此學童們都必須摸黑上下課，穿著厚重的衣服穿梭在寒冷的雪地中。

根據該村莊的停課標準，只要氣溫降到零下52度，7到10歲的學童就可以停課，降到零下56度時，所有年齡層的學童都得停課。不過本月8日，奧伊米亞康的氣溫只降低到零下51度，雖然只差了1度，仍未達停課標準，小學生們也只好照常出門上學。

當地攝影師席夫賽夫（Semyon Sivtsev）也來到村莊拍攝學生們上學的畫面，他表示不少父母都會陪同孩子一起步行去學校，其他村莊的學生則必須搭乘公車，大約需要10到18分鐘，而處在低溫的他也對此深有體會，「有多冷呢？雖然這會讓我不太舒服，但我必須一直戴著手套，以免手指凍傷，而且我只能用很短的時間進行拍攝」。