M型化社會中，窮者愈窮富者愈富，有錢人的富裕生活總讓外界好奇萬分，日前就有網友行經台北市某精華地區的豪宅，看見西裝筆挺的豪宅保全盡忠職守，緊盯路邊往來民眾，看起來挺拔威武，讓他不禁好奇「在豪宅屋簷下向外看，有沒有一種說不出的爽感？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，經過台北市一處高級豪宅，看見西裝筆挺的保全人員站在門外，盯著來往的民眾，外頭還下著雨，讓他不禁好奇「在豪宅屋簷下向外看，有沒有一種說不出的爽感？有沒有豪宅保全的八卦啊？」貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你想太多了，還不是保全」、「聽說薪水不錯，但要真的能打」、「一天十二小時月休六天」。

不過也有網友揭露豪宅保全工作並非如外界想像的輕鬆，「有錢人很難伺候的」、「說實在有點無聊，有些住戶刁到你很難受，總之毛很多」、「認人功力要很強，人走到電梯時已經按好樓層等你進去」、「看過上億社區保全勸住戶不要在社區車道騎賽格威，住戶就崩潰說要提告妨害名譽之類」。

一名同樣在台北市某豪宅任職過的保全則揭露公司待遇，包括本薪4.5萬、簽約金8.4萬、年終1個月、過年紅包3萬，算下來年薪大概70萬左右，至於身高有達173公分即可，不用學過武術，但長相要順眼，車牌也要背很多，「總共上百戶，看到住戶哈巴狗正常，畢竟拿人手短」。