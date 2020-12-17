現在一台智慧型手機就要價上萬，每個人都相當愛惜，深怕手機摔到或刮到。巴西一名紀錄片製作人最近搭乘直升機拍攝時，手上拿著的iPhone竟被強風給吹走，直接從600公尺的高空中墜落，不過神奇的是，這台iPhone竟「奇蹟生還」，仍能正常使用。

iPhone只花了約15秒就墜落到海灘上，整個過程都在劇烈轉動。(影片來源/YouTube/Ernesto Galiotto)

根據外媒報導，巴西的紀錄片製作人加里奧托（Ernesto Galiotto）日前搭乘直升機在里約熱內盧卡波弗里奧（Cabo Frio）的海灘空中取景，當時他將自己的iPhone伸出窗外拍攝，沒想到在他回過頭講話的期間，一陣強風吹過，就把他的iPhone給吹掉，直接從600公尺的高空中墜落。

原本加里奧托以為手機可能會掉進水裡，或是砸中某個地面的人，但隔天他靠著蘋果的尋找手機功能，在海灘上發現了他的iPhone，更加神奇的是，這台手機功能都還可以正常使用，只是外觀有些刮痕，以及玻璃保護貼輕微破損，整體上並沒有太大的損壞。

而且，當時手機正開啟著錄影模式，因此也拍下了它的整個墜落過程，只見手機在空中不斷地劇烈旋轉著，花了約短短15秒時間就掉到沙灘上。事後，加里奧托將這整個經過製作成影片分享，讓大家也看看這有趣的畫面。