繼「神秘金屬巨碑」轟動全美之後，澳洲竟又出現橘紅色的神秘「外星六角形」圖案，讓世人議論紛紛，就連外媒也忍不住調侃，這恐怕是這一個未知的外星人定居點。

據英國《每日郵報》報導，IG上有6萬粉絲追蹤的澳洲網紅哈蒙德（Vanessa Hammond）日前在Google搜尋下一個度假地點時，無意間在埃克斯茅斯鎮（Exmouth）的衛星地圖上赫見一個神秘的「外星六角形」圖案，圖案中央還有數個大小不一的圓點沿著幾何圖形整齊排列，而且它和麥田圈一樣，似乎只能從高處欣賞。

消息一出隨即掀起網友熱議，《7號新聞網》更調侃道，這也許是一個未知的外星人定居點，或是在景觀中精心雕刻的未來主義圖案。

不過其實該處是哈羅德‧E‧霍爾特海軍通訊站（Harold E Holt Naval Communication Station），建於20世紀60年代後期，是南半球最大的通訊站之一，也是美澳的軍事指揮中心，它有13個低頻發射塔，排列的位置正好組成六角形圖案，只是發射塔的天線在衛星鳥瞰圖上很難被辨識。

一名曾造訪過此地的網友透露，當地有一個迷你小鎮，所有的一切都仿造美國，甚至還有一座游泳池和一間保齡球館。也有網友表示，經常取笑在該處擔任管理員的伴侶，「你總說你只是負責維護塔樓和周邊環境，但其實你都偷偷地將資訊從太空發送到俄羅斯」。