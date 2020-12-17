今年因為新冠肺炎疫情的影響，許多國家的學校都紛紛響應「遠距教學」，來解決無法到校上課的問題。紐約一名大學華裔教授近日分享自己的恐怖經歷，一名大陸女留學生在11月中因車禍過世，沒想到在這之後，她依然持續準時地繳交作業，讓全校教授都被嚇壞了。

這名華裔教授任職於紐約的某間大學，最近她在微博中分享了自己教學時遇到的恐怖經歷，文中指出一名大陸女留學生過去經常來上她的雲端課程，但從不開鏡頭，而且兩人也有過電子郵件往來；然而今年11月中旬時，學生卻因為車禍不幸過世，學校立即通知了所有的任課教師，她聽聞消息後心中相當難過，沒想到之後的發展卻超出了她的想像。

華裔教授透露，這名學生在過世之後，竟然還不斷地做課堂測驗、繳作業，而且還會給任課教師們寄電子郵件，甚至完成了期末報告以及額外學分項目，這詭異的遭遇讓不少教授都嚇壞了。最後學校得知此事，開始進行調查，才發現這名女學生一直以來都是請「槍手」來幫她代上課。

華裔教授也驚嘆，雖然過去就曾察覺有代寫功課等事情發生，但沒想到在疫情期間，這種「代上網課」的產業已經快速發展、壯大，只要交給業者學校的帳號密碼，包含上課、作業、和教授發郵件等項目全都包辦，廣告也打著「保B爭A」的口號，讓她感到十分傻眼。