台灣社會重視文憑，不少家長望子成龍、望女成鳳，大學更被視為是人生轉捩點，就讀科系攸關未來人生動向和薪水多寡，就有網友好奇，「有哪些科系是被低估的，但畢業出路卻不錯？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「哪些科系是低調好的？」為題，PO文指出，板上文章多數都在討論哪些科系過譽，或是哪些科系讀了會後悔，讓他不禁好奇，「那有沒有人知道哪些科系是低調好的？被多數高中生低估，畢業後出路卻不錯的科系有哪些呀？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「俄文、義文這些冷門外語，畢業因為圈子小競爭者少都混很好」、「環衛，進去門檻不高，認真念出來考牌，工作機會追著你跑」、「環工，前提要把很多甲級考到」、「地質，看滿多人都去中油，薪水也不錯」、「企管、國貿，讀大學好交女朋友，畢業後去台積當OP年收也至少60萬起跳」、「商船啊！輕鬆就破百萬，做久一點二三百萬也都有機會」。

還有不少人提到生科，「絕對是生科系」、「生科低調賺」、「生科系啊，系友在各行各業都有發展，上至醫藥電機、下至保險性工作者，都有學長姊」、「生科超低調，都不參加同學會的」。