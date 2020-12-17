狗狗和人類一樣也富有情感！國外一名飼主日前分享了自家愛犬們相處的影片，一隻全盲的狗狗要從家中的樓梯上下來，溫柔的拳師犬立刻「貼身護衛」，慢慢地引導牠下樓梯，還不斷用自己的身體阻擋，防止牠摔倒，暖心的行為讓主人和網友們都非常感動。

根據《每日郵報》報導，這名飼主「@cougargurlie」家裡養了一隻全盲的狗狗「Ginger」和一隻拳師犬「Dexter」，他常常會在《TikTok》上分享愛犬們的互動影片。其中一個片段中可以看到，Ginger當時正準備下樓梯，Dexter看到後立刻趕到同伴身邊，靠著牠進行「貼身護衛」，還慢慢地跟隨著Ginger的腳步一階階往下走，每停一步就會用頭擋在前面，防止同伴不小心摔倒。

不過Dexter體貼的行徑還不只這樣，每當Ginger到院子上廁所的時候，Dexter都會坐在玻璃門前觀察，深怕同伴出了什麼意外，直到牠安全回到家裡才放下心。

Dexter的暖男行為讓主人感到相當窩心，許多網友看到影片後也都覺得非常感動，紛紛留言：「世界上最美好的友情」、「我被融化了」、「狗狗真的太讓人驚艷了！真不敢想像少了牠們的生活」、「狗狗擁有世界上最純淨的靈魂」、「我已經在哭了」。