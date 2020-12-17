俗諺「死貓吊樹頭，死狗放水流」最早流傳於台灣農業社會，是一民智未開的惡俗，當時的人們認為，將貓屍吊掛在樹上七七四十九天，等到魂魄散盡，即能再出世為貓，自然不會回來討命，至於狗放水流才可以往生成佛或轉世做人，事實上兩者皆是無稽之談。不過近日卻有民眾透露，在自家土地的樹上發現不明塑膠袋，沒想到袋子一打開讓他崩潰直呼「哪個缺德鬼啦！」

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，繼上次有人在他田裡「烙賽」的奇葩事蹟之後，這次他在田邊路樹上又看見一個不明塑膠袋被高掛樹頭，當下他暗自心驚，卻也敵不過好奇心將袋子打開，果真應驗了「死貓吊樹頭」的民間惡俗。

即便心裡有底，但原PO也嚇得直呼「到底是哪個缺德鬼啦！你不知道現在很多寵物禮儀社嗎？為什麼要把牠吊在樹上 ！」並無奈表示，「還好我平時處理習慣了不會怕，但這種感覺真的很差！」即便如此，原PO仍耐心的幫貓處理後事，還大氣說「感謝讓我有做功德的機會，替我的玉米田消業障，相信會大豐收的」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人訝異回應「都什麼年代了，現在還有這種想法的人」、「沒知識嚇死人」、「死貓吊樹頭到底是哪裡來的傳統啦」。也有人被原PO暖舉給感動，「版主功德無量」、「謝謝您為貓貓善後」、「謝謝你讓牠有個好的棲息之處！玉米田一定大賣的啦」。