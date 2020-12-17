一名自稱曾經擁有陰陽眼後被封印的男網友透露，先前曾前往女友老家，因為好奇心作祟望向院子裡的古井，沒想到卻惹上大麻煩，不但看見不該看的東西，鼻腔也充斥著腐臭腥味，直到回家給母親收驚才知道被古井女鬼纏上了！

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文透露本身擁有陰陽眼，不過自從高中時被封印後，竟轉換成類似靈通的能力，「沒辦法直接看到鬼魂，僅能在腦海中浮現景像」，但他也不確定這是否為真，還是一切只是自己的想像。

直到某次陪女友回小琉球老家，他出於好奇，探頭看了一眼古井卻全身發涼，當下第六感要他「不要再看了」，但不信邪的他再度盯緊古井，沒想到印入眼簾的畫面竟是「古井、水、一個下半身在水裡的女人」，對方不僅頭髮濕漉漉的，皮膚也被泡得發白微腫，「她往上仰看著我，嘴巴周圍不知道是傷口還是腐爛」。

但原PO不信邪，仍鐵齒的繼續盯著古井，不久腦海中的畫面也消失了，但緊接著鼻腔卻瀰漫著一股腐臭味，突然腦海又浮現第三人視角，「畫面中我低頭看古井，然後前方古井內伸出一支手，她正要爬上來！」原PO見狀立刻轉身離開。

原以為當他們結束旅程回到租屋處後就沒事了，但原PO卻時不時的就聞到詭異的腥臭味，連女友也有所感應，他在忍了一周後終於決定回家找媽媽收驚，沒想到媽媽看見他後劈頭就問「你有去古井嗎？古井裡面有一個女生，你看魚然後她看你，就跟著你回來了！」最後媽媽更表示，對方是要抓交替，但選錯人了，「你不是她該抓的人，所以神明把她送走了。」

貼文一出網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「這下小琉球的古井都要封了」、「人家常說『不作死，不會死』，自己當心點吧」、「原來有人看到阿飄的狀況跟我一樣，是在腦中不是眼睛」；對此，一名內行網友則解答「陰陽封掉可能開起了天眼（雙眉中間）所以會在腦海中看到黑東西，修練起來會很清楚」。