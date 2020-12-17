美國佛羅里達州一直以來都以「鱷魚很多」聞名，而最近更是傳出多起目擊鱷魚的事件，讓住在其他地方的網友都對該地心生畏懼。日前，一名男子和哥哥一起到球場打高爾夫，沒想到一揮桿，就把球打到了一條鱷魚的尾巴上，男子鼓起勇氣去撿球，下一秒就被鱷魚的舉動給嚇壞。

佛州男子鼓起勇氣撿球，讓不少親友直呼：「太瘋狂了！」。(影片來源/YouTube/NBC2 News)

根據《NBC2 News》報導，凱爾（Kyle Downes）在本月13日和哥哥一起到位於開普科勒爾（Cape Coral）的高爾夫球場打球，沒想到中途卻不小心把球打到了一條鱷魚的尾巴上。

從凱爾分享的影片裡可以看到，他鼓起勇氣接近一條長約3公尺的鱷魚，對方當時似乎正在緩步走向水窪處，沒有察覺身後的異狀，凱爾戰戰兢兢地撿起了球，鱷魚立刻被嚇了一大跳，急忙奔向水裡躲避，而凱爾也被鱷魚激烈的反應給嚇到，快速地轉身就跑。

事後，凱爾將這段影片上傳到自己的臉書中，不少他的朋友都備感震驚，紛紛留言：「我不敢相信你真的那麼做了…」、「凱爾你認真的嗎？你到底在想什麼？」、「這也太瘋狂了」、「我的天啊，我看影片忍不住跟著你一起跑了」、「一名真正的佛州高爾夫球選手，就必須打過這樣的球」。

據悉，這條鱷魚經常出現在這座高爾夫球場中，在那裡的員工還幫牠取了一個名字，叫作查理（Charlie），球場員工也透露查理通常不會傷害人，但最好還是不要輕易靠近牠，以防危險發生。