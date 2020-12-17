狗雖然是人類最好的夥伴，但動物仍舊保有獸性，相處時仍需保持戒心。美國明尼蘇達州一名14歲少年布希，日前在農場餵食3歲牧羊犬時，豈料愛犬不知什麼原因，突然獸性大發狠咬少年，待家人發現時，只剩一具冰冷的屍體，最終忍痛將寵物安樂死。

Truly horrifying. 由 Daily Mail 發佈於 2020年12月15日 星期二

根據《每日郵報》報導，家住巴特爾湖(Battle Lake)附近的14歲布希（Dion Bush），由於父親近日受傷，因此無法自由行動，布希便於11日下午3時自行至院子餵狗，但過了好幾個小時後，父親發現布希一直未回來，讓他感到非常擔心，但又無奈行動不便，只好報案請警察幫忙。

豈料奧特泰爾郡(Otter Tail County)警方抵達現場後，發現布希陳屍於院子裡，旁邊還有一隻德國牧羊犬(German Shepherd)，情緒非常躁動，表現得極具攻擊性，推測14歲小主人應該是被愛犬咬死的，為了公共安全與家人的要求，3歲牧羊犬最終被安樂死。

警方透露，「目前仍在試圖釐清，是什麼原因導致狗發動攻擊」，而進一步調查發現，布希的母親珍妮佛(Jennifer Bush)在自家農場經營貓狗育種，而涉案的牧羊犬在6個月前，從波蘭購買回來，儘管他們為狗提供良好的生活環境，但珍妮佛並未獲得商業繁殖貓狗許可證，相關後續仍待調查。