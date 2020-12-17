愛犬若是走失了，主人一定會非常焦急，雙方甚至可能再也見不到面了。大陸四川雅安一名狗主人，飼養了一隻柯基，豈料愛犬趁主人不注意時，跟著外送員跑了出去，事後主人四處尋找，都未發現愛犬的蹤跡，一個月後在網友的告知下，才終於找到柯基，沒想到牠竟在山上「兼差」，讓主人哭笑不得。

綜合陸媒報導，張姓狗飼主養了一隻柯基「菜菜」，牠個性非常頑皮，日前在社區裡亂跑，當時保全幫外送員開門時，「菜菜」也跟著跑了出去，而飼主趕緊跟上去，卻未發現愛犬的蹤影，隨即在網路上貼出尋狗啟事，但卻都未獲得愛犬的消息。

柯基「菜菜」失蹤1個月後，飼主原以為沒希望了，讓她傷心不已，直到近日有網友私訊她，提到疑似有看到「菜菜」的身影，她便至發現地尋找，果真找到愛犬，眼淚也瞬間流了下來，直呼「你在這給人看雞是不是，你好笨啊你！」，而柯基也露出困惑的表情看著主人。

幫忙照料柯基的屋主表示，當時「菜菜」跳上她的車，原本想等「菜菜」自行離開，豈料牠卻始終不肯走，甚至還守在她的旁邊，迫於無奈之下，只好將「菜菜」載回家，之後還將牠與另一隻小狗拴在一起，作為看雞、看家的用途。而主人找到「菜菜」的影片曝光後，在網路上引發討論，不少人笑著說「也算是豐富了狗生經歷」。