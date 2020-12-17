「自古英雄難過美人關」，許多沙場上殺人不眨眼的英雄好漢，在美女面前卻立刻亂了方寸。三國時代就有一名絕世美女，就算已經嫁人，還是將曹操父子三人迷得團團轉，因此出現「一女亂三曹」這句話，她就是文昭甄皇后，甄宓。

甄宓的一生充滿傳奇色彩，剛出生時，家人每天晚上都彷彿看到有人將一件玉衣披蓋在她身上，之後相士劉良替她看相時更直指這個女孩將來貴不可言。甄宓不但長得漂亮還很聰明，從小就非常喜歡讀書寫字，讀過的文章立刻就能領悟，雖然生在富貴人家卻廣布恩惠，積德行善，經常救助鄉里。

才貌雙全又賢德人善的甄宓頓時聞名百里，吸引東漢大將軍的袁紹上門提親，想讓她嫁給自己的二兒子袁熙，成婚後袁熙北上幽州，甄宓則留在鄴城侍奉婆婆劉氏。不久後曹操攻下鄴都，本想將甄宓占為己有，沒想到卻被兒子曹丕先一步找到，據說甄宓的美貌讓曹丕當時看到出神，連手上的劍都掉到地上，回去也立刻請求曹操賜婚，曹操雖然捨不得還是無奈成全，但其實曹丕的弟弟曹植也悄悄對未來的嫂嫂一見鍾情。

再嫁後的甄宓和曹丕感情十分甜蜜，還生下一兒一女，也就是後來的魏明帝曹叡和東鄉公主。與此同時，甄宓和曹植對彼此的才華惺惺相惜，經常相約討論詩詞歌賦，對甄宓極度寵愛的曹丕雖然沒說什麼，心裡卻始終懷疑2人之間有私情。

等到曹操病死後，曹丕繼位成為魏文帝，沒想到曹丕登基後竟然將之前曹操後宮的嬪妃全召來供自己玩樂，並開始冷落甄宓，專寵郭氏、李氏2名嬪妃，甄宓還為此傷心寫下《塘上行》，表達對丈夫的思念。最後曹丕聽信郭氏讒言，賜毒酒給甄宓，還讓她下葬時頭髮要披散遮臉，口中塞滿米糠，讓她到閻王殿面前也無法伸冤，一代佳人竟落得如此下場，令人唏噓。