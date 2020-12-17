寶寶膚色不同，親媽就不認識了。巴西聖保羅州的彼達迪市發現一隻南美貘寶寶，但詭異的是，正常南美貘毛皮為深棕色，但牠卻是整身粉白色的，推測牠是一隻白子南美貘寶寶，疑似遭到媽媽遺棄，所幸被及時發現，如今進到巴西動物園Municipal Zoological Park生活，模樣非常的可愛。

出生僅10天左右的南美貘寶寶在彼達迪市(Piedade)被發現，11月23日被送往動物園治療，疑遭母親拋棄後，當時牠的狀況並不好，不僅十分消瘦，而且非常虛弱，甚至出現脫水的情況，體重也只有9公斤，在保育團隊的照顧下，並用山羊奶與配方奶混和餵食，南美貘寶寶才逐漸恢復健康。

經過2個星期的照料，南美貘寶寶已增重到12.2公斤，動物園也將此喜訊分享至臉書粉專「Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba」，只見牠在草叢裡不斷亂鑽，對於任何事都充滿好奇，看到保育員遞來奶瓶，馬上就跑過去狂吸奶，喝光後還緊緊咬住，不肯保育員拿走奶瓶。

FILHOTE DE ANTA ALBINA 🍼🎥🤍 Nesta semana o Zoo recebeu a visita ilustre de Lawrence Wahba, premiado documentarista de... 由 Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba 發佈於 2020年12月4日 星期五

而南美貘的毛色通常為深棕色，體長約1.8到2.5公尺，體重可達230公斤，是巴西最大的陸生哺乳動物，主要棲息於森林，自然界裡擔任幫忙散布種子的角色，但由於巴西森林每年遭破壞，南美貘的棲息地被蓋上公路，導致牠們面臨生存危機，也被IUCN紅皮書列為易危動物。