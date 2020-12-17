成人影片陪伴不少人度過寂寞的漫漫長夜，但在香豔刺激的畫面背後，卻有許多不為人知的秘密。一名網友日前就注意到AV拍攝現場經常出現一個裝著水的水杯供男優使用，好奇詢問它的真實用途，瞬間引爆話題。

一名網友日前在PTT的八卦板貼出好幾張AV拍攝現場的幕後花絮，可以看到畫面中的工作人員都會準備一個水杯，供男優使用，讓他忍不住好奇直呼「想問一下版上的AV達人，拍攝現場男優手指頭幹嘛插入紙杯，是在人體充電嗎？ 是在人體充電嗎？」

文章曝光後掀起熱議，紛紛猜測「保溫，不然手指太冷」、「潤滑液或消毒的ㄅ」、「給男優喝用，畢竟拍片沒想像簡單。」其中，有不少專業老司機紛紛跳出來解答，表示紙杯的關鍵作用是「音效」，「順便收音」、「手在水杯裡攪動製造很濕的音效吧」、「現場配樂」、「製造水聲啦，拍這些照片的人有解釋」、「音效杯」。

此外，網友也對照片中男優、女優以及現場工作人員交錯的高難度畫面表示敬佩「這幾張難度也太高了吧」、「有夠辛苦，真的就只是工作」、「原來第一人視角的鏡頭拍起來這麼累喔」、「天啊看完第一張圖只有滿滿的敬意」、「給男優一個敬禮！」、「體力活 respect」。