南非一名農民曾因收養一隻河馬，並待牠如兒子一般愛護，引起網友關注。沒想到上周，這隻1000多公斤的6歲河馬竟突然發狂，反覆將該名農民咬傷，並將他棄置於河中，最後因為傷重，不幸身亡。

過去埃爾斯和韓福瑞親密相處的畫面已成絕響。(影片來源/YouTube/WegVIDEO/如遭刪除請見諒)

根據《鏡報》報導，南非40歲的農民埃爾斯（Marius Els），多年前在因緣際會下收養了一隻河馬，將牠視為自己的兒子，並取名為「韓福瑞」（Humphrey）。埃爾斯曾表示，韓福瑞不但聽得懂他在說什麼，還會在他叫喚牠名字的時候做出回應，雖然知道這樣有些危險，但他相信韓福瑞不會傷害任何人。

Horrific injuries of farmer mauled to death by pet hippo who was 'like a son' to himhttps://t.co/0SfhRWoL0S — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) May 17, 2020

沒想到6歲的韓福瑞竟然在13日突然獸性大發，瘋狂攻擊埃爾斯，最後還狠心將奄奄一息的他拖進瓦爾河（Vaal River）中等死，等到警方跟救護人員趕到現場時，他早已氣絕身亡。

救護車服務的發言人維克斯（Jeffrey Wicks）指出，埃爾斯全身有多處嚴重撕裂傷，似乎是遭到河馬多次撕咬，而且也不知道他泡在水中經過多長時間。對比過往1 人1河馬的親密合照，讓人不勝唏噓，也感到格外諷刺。

據了解，外型看來溫和的河馬，真實性格卻完全相反，不但暴躁且攻擊性極強，，是世界上最危險的動物之一，也是非洲每年殺死人最多的雜食動物。除了人類以外，幾乎沒有天敵，連獅子、鱷魚等猛獸也都鮮少靠近牠們。