國外有一名媽媽日前從網路上，買了一張二手的小沙發，豈料過了不久，兒子就指著沙發，並說底下有東西，起初她不以為意，認為兒子說的是小孩的幻想玩伴，直到愛犬也跑過去對沙發狂吠，她才驚覺異狀，蹲下來查看竟發現一隻超萌偷渡客。

綜合外媒報導，吉爾森（Caylee Gilson）近日與男友搬進新公寓，並將老舊的家具po網販售，期間還看上了一張二手灰沙發，隨後開車到買家那裡載回來，買家也提前告知，由於家中的波士頓㹴犬喜歡在沙發底下摩擦，因此他們便將襯板拆掉，所以沙發底下呈現簍空狀。

吉爾森將沙發搬上卡車，開了約30分鐘的車程抵達家裡，直到第二天準備晚餐時，她突然聽到兒子驚嚇的喊「媽咪，這裡有一隻貓」，一開始她並未多想，因為兒子有一個幻想玩伴，是一隻被稱為小龍（Ender Dragon）的貓咪，因此她只是隨口安撫了幾句，提議兒子跟小龍一起玩。

She looked under the couch and saw some eyes 👀 由 The Dodo 發佈於 2020年12月16日 星期三

直到3個月的愛犬跑到沙發前狂吠，這才讓吉爾森驚覺不對勁，隨即巡視客廳一圈，但並未發現任何異狀，直到她蹲下來查看沙發底部，竟發現一隻大眼萌貓，嚇得她驚聲尖叫，仔細一看才發現牠是一隻虎斑貓，而且身上還戴有項圈，由於家裡窗戶緊閉，推測貓咪應該是跟著沙發進來的。

吉爾森試著與賣家聯繫，才得知這一隻虎斑貓是賣家的貓，自從沙發被買走後，他們就一直找不到愛貓，心裡焦急如焚，最終才知道貓咪跟著沙發偷渡到別人家，而賣家抵達吉爾森家後，由於虎斑貓非常喜歡這一張沙發，始終不願意與它分開，賣家花了20分鐘才逮住愛貓並帶回家。