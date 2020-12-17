動保人士日前從巴基斯坦一間動物園，救出一隻被囚禁多年的孤單老象和2隻跳舞熊，讓該間動物園遭到各界人士譴責，還被稱為「全世界最爛的動物園」。而當地政府在本周也宣布，這間動物園確定關閉了！

根據《New York Post》報導，巴基斯坦馬格哈札動物園（Marghazar Zoo）內的環境一塌糊塗，來自斯里蘭卡的35歲公象卡萬，在園內待了數十年，不但體重超標還嚴重營養不良，牠的伴侶在2012年過世後，園方也沒有任何作為，讓屬於群居動物的卡萬孤單生活8年，開始出現心理問題。在動保人士的努力下，終於在上月將他送到柬埔寨養老。

也因為卡萬悲慘的遭遇，讓當地法院下令轉移園內所有動物。近日園內僅剩2隻名為布布洛（Bubloo）與蘇西（Suzie）的跳舞熊，牠們在4歲開始就被訓獸師毆打虐待，強逼學習跳舞，還拔光牠們的牙齒，防止被攻擊。獸醫表示2隻熊的心理狀態都不太樂觀，蘇西無法自己進食，布布洛異常激進，目前還在治療當中。

動保團體也安排2隻熊到約旦生活，由約旦國王長女所建立的阿麗亞基金會（Alia Princess Foundation）負責照料。將2隻熊送走之後，巴基斯坦氣候變化部發言人夏克（Saleem Shaikh）也在近日宣布，巴基斯坦馬格哈札動物園已經在本周三（16）正式宣告關閉。