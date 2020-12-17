自從秦王嬴政稱「皇帝」後，至1912年最後皇帝溥儀，期間經歷83個王朝，總共408位皇帝，有些皇上勤於朝政，有的則是靠著前人打下的江山，荒廢朝政成為殘暴荒淫的昏君。五代十國南漢的末代君主劉繼興，在歷史上出了名的好色，甚至還很重口味。

綜合陸媒報導，劉鋹原名為劉繼興，是五代十國時期南漢末代君主，自幼跟著宦官長大，因此不會治國的他登基後，便將政事委諸宦官龔澄樞，還有女侍中盧瓊仙等人治理，甚至認為朝中大臣有家室，就會為了顧及妻小而不肯盡忠，因此更加重用宦官。

劉繼興一次討論政事時，其中一名大臣因妻子臨盆而遲到，讓他感到非常氣憤，認定家室會令臣子難以全心投入政務，更是對宦官委以重任。在《十國春秋》中曾記載「凡群臣有才能的，或讀書的士子中了進士、狀元皆要先閹割，然後進用」，劉繼興為了讓大臣專注於朝政，甚至下令臣屬須自宮才會被進用。

劉繼興荒唐之事不僅一件，他甚至非常寵愛一名波斯女子，而且獨愛身材肥胖的類型，因此將愛妾稱為「媚豬」，還自稱「蕭閒大夫」，整日沉迷於後宮，也不理會朝政，之後政事都交給女巫樊胡管理，就連龔澄樞及盧瓊仙都對她唯命是從，導致政事紊亂。

劉繼興不只擁有「媚豬」，甚至還有另外9名侍妾，分別稱為媚牛、媚羊、媚狐、媚狗、媚貓、媚驢、媚兔、媚猿及媚獅，劉繼興荒誕又不理會朝政，導致大臣紛紛投奔別國，在公元971年，劉繼興歸順於宋朝，南漢就此滅亡，直至太平興國五年（980年）去世，獲贈授太師，追封為南越王，史家習稱他為南漢後主。