★文青是怎樣煉成的：以輕鬆的筆調、略帶戲謔的口吻和深刻的同理，讓讀者了解文青如何成為一代文青，以及他們各自的「極品」之處。

★凡事一體兩面或多面：不論是奸臣aka一代書法名家、亡國之君aka瘦金體發明者，還是壯志未酬的武將aka豪放派詞人，還是倒戈專業戶aka模範主管……了解人生長河底下的暗潮洶湧，更能讓人獲得新的觀點與視野。

對許多人而言，歷史人物就像證件照，平板、沒有表情、毫無生氣；古代的文學和藝術作品也都是早該棄舊迎新的老東西。但事實上，我們所面臨的人生困境，歷代文青早就遇過一輪，甚至有過之而無不及。

或廢或威，或功或過，或厭世或進取，儘管留待後人評價，但他們確實推動了一整個時代，所留下的許多作品甚至成為人類的無價之寶。

從詩詞書畫到樂舞工藝，4大類別、17位在各領域引領風騷的歷史人物，用作品訴說自己的真心、擴充文化的內涵，並形塑了今日文明的樣貌。本書將帶領讀者看見這些人獨特、出色和自負的一面，也讀懂他們內心的堅持、放達、哀傷與無奈。

【精彩書摘】

歷史上真實的唐伯虎並沒有點秋香、也沒有娶八個老婆，人生過得相當黯淡無光，最後甚至淪落為買醉窮鬼。「誰敢比我慘？」可能是他一生最想說的話。

代表作：〈桃花庵歌〉〈言志〉

經歷：

一、曾引爆明朝轟動一時的「唐伯虎裸奔事件」。

二、有一位繪畫能力極差的良師益友祝枝山。

三、事實上與華太師素來不合，倒是和寧王合作過一段時間。

絕招：善於猜題，連殿試考題也能矇中。

說起「唐伯虎」的名號，相信大家都很熟悉。周星馳電影《唐伯虎點秋香》中，唐伯虎吟詩作對會好友，智勇雙全鬥華府，娶了八個老婆後，還點了秋香回家，儼然一副人生勝利者的姿態。

但如果你以為這是真的，那可就大錯特錯了。

真實的唐伯虎確實非常有才，但他的一生卻十分坎坷，不僅沒有電影中那麼瀟灑，還活得相當狼狽，簡直可說是慘不忍睹。

唐家大救星

唐伯虎出身蘇州著名商賈之家，祖上靠著經商致富，賺了大筆錢財，五代以上全是公務員，甚至還闊到曾被政府直接請來當太守。不過等到父親這一輩時，唐家已家道中落，只成平民布衣。雖然家境還算小康，靠經營一家小酒館維持生計，但每天仍要為了食衣住行擔憂。

在這個時候，唐伯虎誕生了。

唐伯虎的出生，彷彿是上天給唐家的救命稻草。從小就很會念書，是公認的讀書天才，不須懸梁刺股，就能學富五車；不須十年寒窗，就能縱橫古今，腦袋就跟博物館的資料庫差不多，似乎不費吹灰之力，就能學會任何事情。承擔著復興唐家的使命，唐伯虎力圖再創一代盛世。

學霸唐伯虎以碾壓之勢，十一歲精通琴棋書畫，十六歲以第一名的成績考取秀才，十八歲時考了鄉試第一名，接著又娶了美嬌娘，世人說他是神童、是天才，他也確實配得上這稱呼，更享受著人們的鮮花與掌聲。

那時候，不論事業或愛情，唐伯虎一帆風順，躊躇滿志，還沐浴在親族的誇耀下，美好前程似乎就在眼前。誰料，人生大起大落得太快，二十四歲起，唐伯虎不知倒了什麼楣，先是父親去世，母親在數月後病故，緊接著妹妹也離開人間。

親人紛紛離世，喪事辦了一場又一場，唐伯虎悲痛不已，但噩運彷彿硬要纏在他身上，不肯離去。一年後，妻子因為難產，連同腹中的胎兒一起走了。短短兩年內就失去五位親人，只剩下一個弟弟，對於以挽救家族興衰為己任的唐伯虎來說，這種景況簡直慘得不能再慘，讓他幾乎崩潰。

失去了動力的唐伯虎，整天只知道飲酒買醉。幸好他在這段期間認識了生命中第一位知音──祝枝山。祝枝山不忍見唐伯虎消沉下去，伸出援手鼓勵他，甚至資助錢財，陪他度過人生中最黑暗的時光。

在電影《唐伯虎點秋香》中，祝枝山是個敗家公子，沒事就找唐伯虎要錢消災。但事實正好相反，祝枝山不但有錢、仗義，還很擅長草書。關於電影裡的描繪，唯一符合史實的是他的繪畫能力：電影中的祝枝山，將《神鳥鳳凰圖》畫成了《小雞啄米圖》，形象很是搞笑；真實的他也沒好到哪裡去，還需要唐伯虎指導。他倆一個擅長繪畫，一個擅長詩文和書法，兩人相輔相成，截長補短，一時傳為美談，民間還流傳著「唐伯虎的畫，祝枝山的字」之說。

在好友的鼓勵下，唐伯虎重新燃起了對生命的鬥志，也重新鼓起了生活的勇氣，不但娶了第二任老婆，還在二十九歲那年參加應天府鄉試，順利考取第一名，贏得「解元」頭銜，也獲得了來年進京參加會試的資格。這可不得了，唐家在經過五年的消沉後，終於再度活躍起來。

這我朋友，超有錢的

此時的唐伯虎春風得意，走路還自帶聚光燈。與人相見時，別人都要對他打恭作揖；和人說話時，旁人也要畢恭畢敬地稱他一聲「唐解元」。唐伯虎彷彿回到了青春的十八歲，充滿熱情與活力，對未來充滿期待與衝勁。第二年，唐伯虎按捺不住喜悅之情，早早就收拾行李，從蘇州啟程進京赴考。在漫長的路途上，唐伯虎認識了一位同為考生的富家子弟徐經，而他也是唐伯虎的第二位知音。

一位是滿腹經綸的文青，一個是腰纏萬貫的公子哥，兩人一拍即合，從此成了超級好朋友。當別的考生都在緊張複習，只有這哥倆待在娛樂場所吃喝玩樂。當然，他們對考試的看法並不相同。唐伯虎是因為天資聰穎、過目不忘，於是放手玩樂；而徐經知道自己無論怎麼用功，都沒辦法考出什麼好成績，所以乾脆放著不管。

徐經很崇拜唐伯虎，不但每次吃飯都是他負責買單，甚至把自己的幾個僕從借給唐伯虎，讓他過得舒服一點。每當酒足飯飽，兩人盡興而返時，唐伯虎往往趁著酒意大放厥詞，一副胸有成竹、勢在必得的樣子，徐經只能投以仰慕的眼光，而路上行人無不為之側目。

日子一天天過去，離考試只剩幾天了，兩人還是不慌不忙，照樣去酒館買醉。徐經不經意地提到：「考試快到了，但儒家經典實在太多，也不知道會考什麼，真令人頭疼。」

醉後的唐伯虎不假思索，對徐經吹噓：「簡單！根據當前的政治形勢，今年必以某某為題，你早早準備吧！」

考試當天看到考卷後，徐經驚訝地發現，題目真的被唐伯虎猜中了！也因為提早做了準備，不但徐經考得很好，唐伯虎更是金榜題名，創造連中三元的神話。

大喜過望的徐經藏不住祕密，逢人便說：「唐伯虎料事如神，他說考試題目是什麼，結果還真的就是什麼！」

不怕神對手，只怕豬隊友

徐經這麼高調張揚，讓落榜考生很是生氣，紛紛聯名上告，要求徹查考場黑幕：「唐伯虎又不是神仙，怎麼可能那麼剛好猜中？」「徐經那麼有錢，一定是他花錢買通了考官！」在這種情勢下，一些政治嗅覺較敏銳的政客開始蠢蠢欲動，打算帶風向，其中就包括華㫤（音「敞」，即電影裡華太師的原型）。與電影不同的是，華㫤的職位並不是太師，而是負責提出諫言的言官；他在唐伯虎生命中扮演的角色也並非良善之人，而是不折不扣的反派角色。

在這起案件中，華㫤為了逞威風而胡亂告狀，顛倒黑白，硬是扣了唐伯虎許多帽子。或許正是這個原因，電影中的華太師有著無能的人設，還有兩個傻兒子，並讓唐伯虎受到府中眾美歡迎，大概也算是一點小小的復仇。

言歸正傳，調查是否真有弊案的過程中，雖然花了好幾天都沒找到什麼確鑿的證據，但在華㫤的推波助瀾下，朝廷本著寧可信其有，不可信其無的原則，仍然「處理」了一一大批涉案人員──唐伯虎與徐經二人成績作廢，終身禁考。

自科舉制度誕生以來，考試幾乎可說是平民百姓翻轉命運的唯一途徑；終身禁考，意味著唐伯虎前半生的努力，全化成一片灰燼。唐伯虎再次跌落人生低谷，但福無雙至，禍不單行，唐伯虎的老婆聽到自己進京做官太太的美夢破滅，二話不說便帶著僅有的一點家產，捲起鋪蓋回了娘家，從此杳無音訊。

錦上添花的有，雪中送炭的無。回到家鄉後，唐伯虎整天遭人白眼閒語，成了大家茶餘飯後的笑話，傳家的小酒館也因為無人打理，很快就倒閉了。

唐伯虎從天堂直墜人間，只能勉強靠賣畫維生。

在今天，唐伯虎的真跡可說高貴非常，在藝術拍賣市場上動輒上百萬。雖然電影裡曾出現眾人瘋搶唐家垃圾桶裡紙屑的片段，不過在唐伯虎在世時，他的畫並不好賣；畢竟名聲不好，願意收藏者寥寥可數。為了維持生計，他只好幫別人畫假畫，有時還依客戶需求繪製各種仕女畫，甚至是春宮畫。許多人認為，唐伯虎擅長畫女性，是因為個性風流不羈的關係，但只要稍微撥開疑雲，就能發現唐伯虎那笑盈盈的臉孔背後，其實隱藏著有志難伸的無奈。

湖上水田人不要，誰來買我畫中山？──〈貧士吟〉

(本文摘自《文青這種生物，自古就有》/圓神出版)

【作者簡介】

江仲淵

臉書「歷史說書人 History Storyteller」團隊創辦人，古人黑歷史挖掘專家、文學研究扒皮手，擅長以生動幽默的文筆講述歷史人物。

目前擔任關鍵評論網、風傳媒、今周刊、自由電子報自由評論網等四家媒體專欄作家。完成《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》時，年僅十七歲，是臺灣當代最年輕的史學作家，目前則仍在大學就讀中。

著有《民國文人檔案重建中》《時代下的犧牲者：找尋真實的汪精衛》《時代下的毀滅者：希特勒與帝國十大信徒》等書。