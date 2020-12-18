後宮爭鬥不比沙場爭鋒兇險，一不小心連命都沒了！歷史上最為駭人聽聞的後宮爭鬥，莫過於呂后將戚夫人做成「人彘」，後世得知戚夫人死後的悲劇，為表同情便奉她為「廁神」，每逢元宵節、中元節，民間遂有了在家中廁所祭祀戚夫人的習俗。

呂后與劉邦開創了漢朝初期的文景之治，但即便後宮佳麗雲集，劉邦專寵戚夫人的行徑仍引來呂后心生嫉妒，視其為眼中釘。

《史記.呂太后本紀》中就記載「及高祖為漢王，得定陶戚姬，愛幸，……戚姬幸，常從上之關東。呂后年長，常留守，希見上，益疏。」戚夫人跟隨劉邦到關中便日夜啼哭，為的就是讓劉邦廢黜呂后之子劉盈的太子之位，改立自己的兒子劉如意為太子。

然而此舉無疑是觸犯了呂后大忌，所幸大臣們認為劉邦因愛廢立儲君十分不妥，加上呂后步步為營，爭取了朝野支持，以眾臣之力反對劉邦易儲。

直到漢高祖12年，劉邦病故，太子劉盈繼位，呂雉升為皇太后，掌權後的她立刻剃光了戚夫人的頭髮，將其囚禁在永巷舂米幹活，至於劉如意則被封趙王，遠離母親。

鬱悶難耐的戚夫人只好藉由吟唱《舂歌》排解心情，詩歌內容提到「子為王，母為虜。終日舂薄暮，常與死為伍，相隔三千里，當誰使告汝」道盡了她的悲苦心酸。但是這首古詩也為戚夫人母子帶來了殺身之禍，當呂后得知戚夫人整日吟唱《舂歌》後，「太后聞之大怒，曰：『乃欲倚女子邪？』乃召趙王誅之」。

趙王劉如意死後，呂后先是給戚夫人灌了啞藥，接著用煙燻瞎戚夫人的雙眼、弄聾她的耳朵，還把四肢砍去，最後扔進廁所，成了傳說中的「人彘」。

而戚夫人最後苟活了3天後便慘死在廁所內，年僅30歲，後人為表同情便奉她為「廁神」或「戚姑」，每逢元宵節、中元節會在家中廁所外祭祀戚夫人。明馮應京《月令廣義》正月令就記載「元宵請戚姑之神。蓋漢之戚夫人死於廁，故凡請者詣廁請之。今俗稱七姑，音近是也。」