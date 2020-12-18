駱駝也懂肇逃？大陸內蒙古臨河區日前發生一起讓人哭笑不得的事故，一輛行駛在柏油路上的計程車，因為煞車不及，與一隻橫穿馬路的駱駝相撞，車前擋風玻璃全裂，但肇事駱駝卻頭也不回的奔向遠方，留下計程車司機呆愣在原地。

綜合陸媒報導，一輛計程車15日行駛在簡易的柏油鋪裝路面，上頭沒有任何道路標線，事發當時，道路左側有兩隻駱駝為了閃避兩輛疾駛而來的大卡車，因而下意識靠右閃躲，在與第一輛大卡車擦身而過之後，第二輛大卡車見狀立即減速剎車，駱駝便趁勢橫穿馬路。

不過由於第一輛大卡車造成的視線死角，位於道路右側車道的計程車沒能來得及減速，最終因為閃避不及與駱駝發生擦撞，伴隨著車身劇烈搖晃，擋風玻璃也應聲全裂，計程車駕駛被這突如其來的狀況嚇傻了，只能呆看著駱駝揚長而去。

畫面曝光後網友紛紛留言直呼「駱駝也懂肇逃？」、「有本事去找駱駝索賠」、「駱駝這次沒有被壓倒了」、「保險公司接到電話：說出來你可能不信，我的車被駱駝撞了，駱駝還逃逸了」、「駱駝：唉呀，好癢，走了走了」。