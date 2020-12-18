北台灣近日受到東北季風影響，連日降雨不斷，有一群男大生為了讓昂貴的電子秤不被雨淋濕，做出了萬全準備，想不到卻弄巧成拙，猛一看像極了「出殯」場面，畫面曝光引爆全網熱議。
網友將照片轉貼至臉書社團《爆笑公社》，並打趣笑說「就跟你們說下雨天不要搬昂貴的電子秤，看看場面多哀戚！」畫面中可見，3名黑衣男子在下雨天搬運昂貴的電子秤，為了避免被雨淋濕，男大生還細心的將電子秤罩上粉色塑膠袋，小心翼翼的捧在胸前，表情嚴肅，另外2名友人則是幫忙撐黑傘擋雨，深怕出了差錯。
不少網友看了這一幕全笑翻了，歪樓直指「像極了出殯」場面，紛紛留言回應「還下雨這場面夠哀戚了」、「過橋了喔」、「黑傘有加分」、「少一張大頭照片」、「中間那個一定是長孫」、「開放瞻仰遺容了嗎」、「一路好走，下輩子不要再當電子秤了」。
照片曝光後隨即在各大社團瘋傳，不少人循線找到原始貼文者，並送出好友邀請，不過原PO表示，很開心照片能夠娛樂到大家，但是學生的幽默，暫時沒有加好友的規劃，謝謝各位體諒，最後經與學生討論也暫時將照片撤除。
文章來源：Facebook/爆料公社一日小編
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