隨著信用卡普及，各家銀行也紛紛祭出各項回饋搶客，甚至還有延後付款時間的理財功能。日前就有一名網友指出，好友先前準備不少備審資料，信用卡額度總算突破百萬，讓他不禁好奇「信用卡額度超高能做什麼？不就是刷卡能過而已嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出2大優勢，直言「超方便！」

原PO在PTT「八卦板」以「信用卡額度超高能幹嘛？」為題，PO文指出，好友透露信用卡額度突破百萬，讓他不禁納悶「信用卡額度不就是刷卡能過而已嗎？多準備幾張卡不是一樣道理嗎？是貸款能貸比較多，還是你進銀行會有特別款待？」並好奇問道「信用卡額度高還有什麼附加價值嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「財力證明吧」、「一個爽度」、「身價啊，跟比車是一樣的道理」、「出差仔需要不停的預授權，額度大比較不會刷不過」、「我媽沒工作可以刷100萬，不知是怎審核的，嚇到去降額」、「額度這種東西你只要信用沒不良紀錄，直接打電話罵客服，他馬上幫你額度加好加滿」。

不過也有內行人點出2大優勢，分別為「代刷拿回饋」及「刷大筆金額商品十分方便」，直言「代付幫刷拿回饋」、「幫公司代刷代付換現金啊，我代刷代付30幾萬了」、「大金額的東西可以免利息分期的時候很方便」、「買奢侈品方便」。

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