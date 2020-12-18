穿球鞋繫鞋帶看似稀鬆平常，但你真的繫對鞋帶了嗎？事實上，球鞋最上方有兩個鞋帶孔，分別位於球鞋兩側，看似毫無用處，卻隱藏著超實用的護腳功能！

有網友日前在PTT「WomenTalk板」以「球鞋的鞋帶最上面兩個洞」為題，PO文指出最近購入一雙球鞋，「一直覺得穿起來不夠貼，感覺鬆鬆的，鞋帶也有點長」，於是上網查詢，沒想到卻意外發現球鞋上方的鞋帶孔有特殊用途，甚至被拍成了教學影片。

畫面中可見，一名男子將球鞋上左右兩邊的鞋帶「由外往內」穿過後面的孔，接著提醒別將鞋帶完全穿入，要「預留一個圓圈」，並將鞋帶「穿進對邊的圓圈」，最後再將鞋帶拉緊，繫上蝴蝶結固定即可。

原PO看完後也依樣畫葫蘆並大讚「沒想到鞋帶可以這樣綁，整個孤陋寡聞了很久啊！這樣綁真的舒服很多」。貼文一出隨即引其網友共鳴，紛紛留言回應「之前知道後，照著綁，真的有差！」、「我腳出問題去找物理治療師，他教我這個，真的差很多喔」。