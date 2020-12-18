草食動物每天不只要覓食自保，還要抵禦掠食者的襲擊，面對攻擊力較強的動物，就會團結起來抵抗外敵入侵。一名女遊客日前至南非克魯格國家公園遊玩，期間發現一隻母獅進到水牛群裡獵食，最終慘被水牛踩死，屍體甚至還被拋飛，畫面非常驚悚。

母獅原本想飽餐一頓，沒想到團結力量大，最終慘遭水牛群亂腳踩死。(影片來源/youtube/Kruger Sightings)

根據《每日郵報》報導，28歲遊客羅可思(Danica Roux)日前與家人至克魯格國家公園(Kruger National Park)，期間看到了一群水牛正在水邊飲水，原本正要離開時，突然聽到躁動聲，發現一隻母獅闖入水牛群裡，試圖爬上其中一隻水牛的背上。

而水牛發現後，隨即將母獅拋下，並用牛角衝撞對方，母獅則掉落在地上，任由牛水踐踏，最終被亂腳踩死，屍體甚至還被拋飛在水邊，期間還有水牛試圖確認牠是否活著，只見母獅像是布娃娃一樣，一動也不動的躺在水邊，而羅可思看到這一幕後，情緒從原本的興奮變成震驚。

羅可思感嘆「可憐的母獅，這一隻雄偉的捕食者跑進龐大的水牛群裡，最後反而成為目標，當水牛的生存本能爆發後，現場變得很混亂，母獅一無所獲就死了」。獅子通常會成群捕獵水牛、斑馬和羚羊等獵物，並挑選弱小且易下手的目標，不會像這一隻母獅一股腦的衝進水牛群中，最終反而慘被踩死。