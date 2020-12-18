大貓熊寶寶「圓寶」已173天大，對於新事物充滿好奇，頑皮的牠也是園區內的明星，台北市立動物園經常在youtube頻道上分享「圓寶」的日常，預計牠明年元旦就能與大家見面，保育員也加緊腳步，安排「圓寶」進行亮相訓練，近日甚至還為牠準備新玩具，讓「圓寶」玩得不亦樂乎。

圓寶成長日記173days(影片來源/youtube/台北市立動物園提供)

台北市立動物園在youtube頻道分享「圓寶成長日記」，室內活動場被放置「鞦韆」，「圓寶」看到新玩具後，馬上靠了過去試玩，只見牠用前肢抓住鞦韆後，雙腳便整個騰空，由於「圓寶」的腿還很短，因此一直無法成功爬上鞦韆，雙腳只能在底下不斷掙扎擺動，靠前肢掛在鞦韆上，才沒有摔下來。

「圓寶」起初拚命的緊抓住鞦韆，始終不肯放手，最終沒有力氣後，才尷尬的摔在地上，疑似覺得太丟臉，牠還負氣離開，但「圓寶」仍然不願放棄，期間還氣得用牙齒咬住鞦韆上的布，但依舊爬不上鞦韆，讓牠哀怨的坐在地上，好像在嘆氣一樣，模樣非常可愛。

大貓熊寶寶「圓寶」玩到一半突沒電，直接在鞦韆上睡著。(圖/台北市立動物園提供)

所幸經過幾次嘗試後，「圓寶」終於爬上鞦韆，牠也心滿意足的趴在上面玩。不少網友笑著說「快掉下來的動作真是笑死我了，怎感覺圓寶跟團團一樣矬矬的，腿短短的可愛到爆」、「圓寶是空中瑜伽大師」、「放開那個鞦韆，衝著我來」。