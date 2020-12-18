消失75年的埃及國寶，竟被藏在菸盒裡沒被發現。英國一名工程師於1872年，在大金字塔內發現一顆球、鉤子和一塊雪松木片，死後被視為遺物捐贈給博物館，豈料雪松木片卻從此消失，直到近日才被發現，原來木片被放在雪茄盒內。

A lost relic, that could help reveal how the Great Pyramid of Giza was constructed, was found in the most unexpected of places: a cigar box. https://trib.al/41XqiCp 由 CNN Style 發佈於 2020年12月16日 星期三

綜合外媒報導，英國探險家和土木工程師迪克森（Waynman Dixon）於1872年，在大金字塔(Great Pyramid)內發現一顆球、鉤子和一塊雪松木片，並稱為「迪克森文物」(Dixon Relics)，由於認為雪松木片可能在建造金字塔過程中曾被使用過，因此便捐贈給博物館，其中球與鉤子被珍藏於大英博物館。

但詭異的是，雪松木片卻從此消失，直到2001年，考古學家發現亞伯丁大學（University of Aberdeen)博物館的館藏本中，發現1946年迪克森的女兒捐贈木片的紀錄，但由於當時未被分類，因此該件藏品一直無法找到雪松木片，由於該木片擁有5千多年的歷史，讓考古學家都非常憂心，直到本月16日，博物館才宣布找到的好消息。

埃及籍館長助理艾拉達尼（Abeer Eladany）表示，去年他們在整理館藏的亞洲文物時，發現了一個印有英治埃及時期國旗的雪茄菸盒，粗估此文物不屬於亞洲藏品，因此便檢查文物目錄，發現捐贈者為已故工程師迪克森的女兒，捐贈時間為1946年，打開菸盒後發現，裡面有好幾塊木片。

艾拉達尼提到，博物館內的藏品非常豐富，想要尋找出文物，就像是在大海撈針，「我一查看紀錄後，便知道它是什麼，雪松木片一直被放錯分類，原本只是一塊木片，如今已碎成好幾塊，但鑒於它是大金字塔內找到的三件文物，因此具有非常重要的意義」，對於此次發現，也讓他們難以置信。

對木片進行檢測後，發現木片年代可追溯至公元前3341年到3094年，比法老古夫的統治時期還早至少500年，結果也確認木片並非探索墓室者留下的文物，推測雪松木片原本被作為測量尺，並用於金字塔的建造，而亞伯丁大學博物館負責人柯蒂斯（Neil Curtis）透露，可能因為古埃及時期樹木較為稀少，因此才會珍藏這塊木片。