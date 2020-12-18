在較為熱帶的地區，經常會有蛇闖進屋內，不只會躲在馬桶裡，甚至會爬到床上，把屋主嚇得半死。新加坡有一名屋主欲上廁所時，發現馬桶有異物在蠕動，仔細一看竟是一條肥蛇，當下雙方面面相覷，而蛇也趕緊按照原路返回，影片讓萬人看傻。

廁所馬桶驚見緬甸蟒！網嚇「菊花要夾緊」。(影片來源/youtube/中時新聞網)

綜合外媒報導，影片被上傳至臉書社團《All Singapore Stuff》，當時屋主發現馬桶有聲音，便拿著手機靠近拍攝，沒想到竟看到一條黑蛇盤踞在馬桶裡，試圖從馬桶的排水孔爬出，而且蛇頭已爬到座墊上，此時蛇似乎也發現有人靠近，因此停下任何動作。

肥蛇被驚動到後，趕緊順著排水孔，迅速的溜了回去，只剩下一臉茫然的屋主，好像什麼事都沒發生一樣，儘管影片只有短短的17秒，但目前已累積8萬觀看次數。不少網友驚呼「還好不是在你上廁所時爬上來，要不然你的屁股就不保了」、「好大一條啊！溜走的速度也太快了吧，完全不會打結」。

進一步發現，此事件並非發生於家中，而是Pasir Ris Park Toilet公廁，所幸沒有人受傷。動物關注研究與教育協會（Acres）負責人瓦南（Kalai Vanan）提到，馬桶裡鑽出蛇的案例極為罕見，建議民眾若遇到類似狀況時，千萬不要驚慌並保持冷靜，替動物騰出時間和空間，或是可以請專家幫忙，絕對不要自己動手，以免驚動到動物而發生意外。