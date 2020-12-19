北宋末年出了個傾國傾城的名妓，不僅姿色出眾而且能歌善舞，成了不少文人雅士、公子王孫競相爭奪的對象，就連喜好尋花問柳的宋徽宗也心癢難耐，不僅多次裝作尋常百姓去青樓，甚至在皇宮和青樓之間挖了一條地道方便幽會，而這位色藝雙絕的名妓就是鼎鼎大名的李師師。

宋徽宗本名趙佶，生性輕浮，不喜朝政，加上後宮佳麗如雲，終日沉迷女色，宋徽宗17歲成婚，嬪妃一共143人，女官及宮女多達504人。

《靖康稗史箋證·青宮譯語》記載：宋徽宗「五、七日必御一處女，得御一次，即畀（賜予）位號，續幸一次，進一階。退位後，放出宮女六千人」，可見宋徽宗的後宮生活荒淫精彩，後人根據這次裁撤六千宮女的數據，推測宋徽宗在位時後宮人數應該至少逾萬人。

宋徽宗最為後人所論道的，是與一代名妓李師師的一段風流韻事，儘管宋徽宗後宮佳麗如雲，但家花再香也沒野花香，宋徽宗得知京城最有名的歌妓李師師貌美如花，又頗有才情，便想出宮一睹芳容，多次扮作尋常百姓出入青樓。

然而堂堂九五之尊，多次前去青樓只為了見一名歌姬，這如果傳出去會被人笑掉大牙，宋徽宗乾脆派人祕密在皇宮和青樓之間修建地道，方便和李師師幽會。

後來宋徽宗因為疏於朝政，金兵大舉入侵，宋徽宗與宋欽宗在靖康之難成了俘虜，就連李師師也不知所蹤。